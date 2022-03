La actriz Zharick León es una de las estrellas de “Pasión de gavilanes” que regresó en el remake estrenado el pasado 14 de febrero. Con el rol de la sensual Rosario Montes, León conquistó a la audiencia hace casi dos décadas, cuando apareció por primera vez como la cantante del Bar Alcalá.

MÁS INFORMACIÓN: Lo que experimentaron los actores de los hermanos Reyes al reencontrarse en una escena de Pasión de gavilanes 2

En la ficción, Rosario tiene gran talento para la música, algo que no posee su intérprete; por ello, en la primera temporada se recurrió a la cantante Ángela Chadid para que pusiera su voz al tema “Fiera inquieta”. En esta nueva entrega, Chadid fue reemplazada por otra artista con una tono más maduro, pero ese no fue el único cambio.

El personaje de Panchita, que fue interpretado inicialmente por Andrea Villarreal, también se vio sustituido por otra actriz. Se trata de Constanza Hernández, una estrella colombiana de televisión y teatro que se dio a conocer por su papel de Helena en la obra de teatro “La gorda”.

El Bar Alcalá es el espacio donde Panchita, Rosario Montes y Pepita Ronderos animaban a los visitantes con buena música y atractivas coreografías (Foto: IMDB)

EL CAMBIO DE PANCHITA EN PASIÓN DE GAVILANES 2

Los seguidores del programa han podido notar que el personaje de Panchita es ahora encarnado por otra artista. Frente a las dudas que surgieron alrededor de la decisión de la producción al realizar este cambio, fue la misma Zharick León quien decidió compartir la información que conocía del tema en una entrevista con People.

León comentó que debido a la nueva apariencia física de Andrea Villarreal, intérprete original de Panchita, los encargados se vieron en la necesidad de buscarle un reemplazo:

“A mí me llegó que ella como que se había adelgazado y Panchita era rellenita, eso fue lo que a mí me llegó, no sé si sea cierto. También un tema de los tatuajes porque creo que Andrea se volvió tatuadora y se puso muchos tatuajes, eso también. Pero en realidad qué fue lo que sucedió no lo sé”.

'Panchita' siempre apoyó a 'Rosario' en todas las decisiones que tomaba (Foto: Telemundo)

¿QUÉ OPINA ZHARICK LEÓN DE LA AUSENCIA DE ANDREA VILLARREAL?

La colombiana reveló que le dio pena no contar con la presencia de Andrea esta temporada pues durante el primer rodaje, hace casi 20 años, lograron formar un “vínculo bonito” que hubiera querido retomar en la actualidad:

“Sí me dio tristeza [que no estuviera] porque nuestra relación fue muy cordial. Como ella era nueva tanto en el medio como profesionalmente como que la ayudé, la apoyé, la cuidaba y como que se generó ahí un vínculo bonito, un cariño”.

¿QUÉ OPINA ZHARICK LEÓN DEL INGRESO DE CONSTANZA HERNÁNDEZ?

Si bien al inicio fue un poco chocante no contar con su fiel compañera de escena, no pasó mucho para que formará una amistad con Constanza Hernández, el reemplazo de Andrea. Zharick es testigo de la pasión que la actriz le pone a su trabajo, lo que hace que la admire y disfrute el grabar con ella.

“La nueva es una mujer encantadora con una fuerza, con una pasión. Ella le hace honor a la frase que nos envuelve a todos en este proyecto y es la pasión, con una viveza y una gracia. Ella es maravillosa y una mujer muy, muy talentosa con la cual también ha nacido una amistad muy bonita, muy bella”, sentenció sobre Constanza.