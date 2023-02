Ya no cree en él. Brighan Young fue, hasta el martes 07 de febrero, el abogado de John Kelvin, quien ese mismo día fue detenido tras una denuncia de Dalia Durán, quien afirma haber sufrido agresiones verbales por parte del cantante.

Magaly decidió contactar a Brighan Young, dándose con la sorpresa de que ya no representaba a John Kelvin: Yo desde ayer dejé de ser el abogado de John Kelvin de manera oficial, por lo que expresé que efectivamente no estaba de acuerdo en algunas cosas con él”.

El martes pasado que la ‘urraca’ contactó al abogado, tras la detención de John Kelvin, el hombre de leyes afirmó que estaba evaluando ya no defender al cantante, debido a que habría tenido problemas con su asistente legal, Alejandra Acha, con quien el exesposo de Dalia Durán habría tenido un romance luego de salir de prisión.

La ‘urraca’ decidió preguntarle por la existencia de los videos íntimos que supuestamente Dalia le habría mandado a John Kelvin, pero el abogado afirmó tener conocimiento de ellos por boca del cantante, pero nunca los vio: “También me lo menciona, pero nunca me los muestra, pero a mí no me consta”.

