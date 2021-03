El abogado de Sofía Franco, Manuel Delhonte, reveló que había llegado a una conciliación con Álvaro Paz de la Barra tras el escándalo de agresión con la conductora, pero después cambio de opinión y amenazó con quitarle la tenencia de su hijo.

En diálogo con América Noticias, la defensa de Sofía Franco afirmó que “el resultado del médico legista fue de que los dos arrojaron positivo en lesiones, eso significa que la fiscal inmediatamente ordenó la detención de los dos”.

Según Delhonte, inicialmente ni Sofía ni Álvaro ”querían que pase a mayores”. “Yo, en ese momento, tratando de solucionar, salí a hablar a la prensa (a decir) que la situación no era tan grave”, explicó.

El abogado mencionó que la familia Paz de la Barra y Sofía Franco llegaron a un acuerdo: “Esta situación, después de que habíamos conversado con la mamá, con la hermana, con Álvaro y con Sofía, inclusive ella nerviosa, asustada, porque siempre (está) dominada por este señor, me dijo ‘Manuel, Álvaro no me ha hecho nada’, entonces yo salí a decir la verdad, porque yo trabajo con la verdad”.

Sin embargo, luego que el abogado declaró a la prensa que Álvaro Paz de la Barra no había agredido a Sofía Franco, el alcalde de La Molina le comunicó que ya no había acuerdo y que iba a pedir la tenencia del menor.

“Cuando regreso, en ese momento da la casualidad que llega el acta de medicina legal, donde el acta del examen toxicológico y el dosaje etílico donde se aprecia que Sofía se negó a pasar el examen, en ese momento Álvaro me dice ‘Manuel, yo no voy a llegar a ningún acuerdo, yo con esto voy a solicitar la tenencia de mi hijo’, inmediatamente la mamá y la hermana salieron a la puerta a despotricar contra Sofía, a decir cosas privadas”, manifestó.

Foto y video: Renzo Salazar / @photo.gec | América TV

TE PUEDE INTERESAR