¡Fuertes declaraciones! Sofía Franco se encuentra actualmente detenida tras ser acusada por su esposo Álvaro Paz de la Barra de violencia familiar la madrugada del último jueves.

Y es que la conductora logró comunicarse unos minutos con Magaly Medina para manifestarle el calvario que viene viviendo en estos momentos al estar alejada de su pequeño hijo.

“Estoy nerviosa. Estoy en calidad de detenida. Es una situación que me tiene devastada. Mañana me van a llevar a la Fiscalía. Es toda una burocracia de trámite( ...) “Yo llamé a todas las líneas para que me apoyen porque estoy sola. En primera instancia queríamos conciliar, para evitar que pase a mayores”, comenzó diciendo Sofía.

“Psicológicamente estoy muy mal. Sin embargo estoy en calidad de detenida. Yo sí aceptó la ayuda de la exministra Ana Jara y del ministra de la Mujer, y tengo un trámite que sí quiero que tenga seguimiento”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR