El abogado de Sofía Franco, Manuel Delhonte, sorprendió al desmentir varias afirmaciones de Álvaro Paz de la Barra pese a que el jueves se mostró conciliador con el alcalde de La Molina.

En diálogo con América Noticias, el abogado admitió que sus declaraciones conciliadoras se dieron porque había conversado con Paz de la Barra y llegaron a un acuerdo.

“Conversamos para ver si este tema podría archivarse, quedar sin efecto, y Álvaro estuvo de acuerdo en un primer momento”, comentó el abogado.

Según el abogado de Sofía Franco, Álvaro Paz de la Barra no denunció inicialmente a su esposa, sino que solo llamó a la Policía. “Álvaro, en el momento que ocurrieron los hechos, llamó a la policía (...) él es el acalde, llamó y acudieron seis policías”, explicó.

“Él ordena que sea capturada y ella corre en su desesperación al cuarto de su hijo”, agregó.

De acuerdo a Manuel Delhonte, Sofía Franco no tiene apoyo de Álvaro Paz de la Barra y no se encuentra bien: “Sofía no tiene ningún apoyo moral, ningún apoyo legal ni ningún apoyo económico de su familia, que es Álvaro, ella en este momento está pasando por una situación mentalmente penosa, ha vivido un maltrato psicológico que va a salir a la luz pronto”.

Abogado de Sofia Franco afirma que Alvaro Paz de la Barra la maltrató psicológicamente - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR