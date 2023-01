Jorge Salinas es uno de los galanes de telenovelas más recordados de los últimos tiempos y con todos sus años de trayectoria como personaje público, decidió poner en su lugar al popular Bad Bunny, quien hace unas semanas fue tendencia por romper el teléfono móvil de una de sus fans.

Una reportera del programa internacional ‘Despierta América’, decidió abordar al actor, quien tenía conocimiento del tema y decidió darle una lección a Bad Bunny: “La gente se acerca, me pide un autógrafo, me pide una foto, me pide que le hable a su mamá, en una videollamada. Por qué, por qué, no soy el más guapo, no soy el mejor actor, soy un ser humano común y corriente como usted, por qué lo hacen, por qué me piden, bueno, por los personajes”, afirmó Jorge Salinas.

Después de recordar cómo es él, fue un poco más directo y le dio una recomendación al cantante puertorriqueño que logró vender todas sus entradas en Perú: “Debes de tener la cabeza bien puesta en tus hombros y los pies clavados en el piso como una estaca y darte cuenta de que eres un mortal más y que la vida te está dando la oportunidad de atraer a las personas, no por tu talento, sino porque posiblemente inspires, porque tus personajes gustaron, sedujeron al público”.

Según Jorge Salinas, el que te pidan una foto, no es un regalo para el fan, sino para el artista, quien debe sentirse agradecido porque es la muestra máxima de que su trabajo está funcionando.

