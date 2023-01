Luego de tantas críticas y predicciones de que Brunella Horna y Richard Acuña no se casarían, el día llegó y fue el 7 de enero, luego de ser postergada por las protestas que detuvieron el Perú, pero lo bueno se hace esperar y ellos lo demostraron.

A diferencia de las bodas de Ethel Pozo y Tilsa Lozano, la de Brunella Horna demostró cómo es una ceremonia y celebración digna del título de “La boda del año”, resaltando el buen gusto en cada detalle del día que tanto esperó la ahora nuera de César Acuña.

“La mejor de la farándula (...) La de Natalie Vértiz era para televisión, el ingreso, era un show, no lo pongo en ese saco (...) Nos encanta rajar y buscarle las cosquillas a todo, pero no puedo, quería rajar y no puedo. No podemos rajar”, de esta forma, Rodrigo González, quien acaba de estrenar la nueva temporada de su programa, se sacó el sombrero ante el evento que realizaron Brunella y Richard.

TE PUEDE INTERESAR