Desde el nombramiento de Alessia Rovegno como ‘Miss Perú 2022′, miles de usuarios se mostraron en contra de su coronación, sin embargo, hoy el panorama parece haber cambiado, ya que no solo es apoyada por sus seguidores, ahora también por expertos de belleza internacional.

“Misses como Italia, Perú, Filipinas, para mí están rompiendo esos parámetros de toda bien puestita, que no está mal. Pero, Lady Di es un ícono de la moda; sin embargo, no tenía una personalidad avasallante, muy rimbombante, pero la cámara la amaba y la buscaban. Lady Di no buscaba las cámaras, pero las cámaras sí a ella y creo que Alessia tiene ese perfil”, fue el comentario de Tonny Dueña que halagó a la joven modelo.

En redes sociales y con la comparación de los expertos, sus fans no dudaron an apoyar la opinión: “Menudo piropazo, no a todas se las puede comparar con la reina de corazones por excelencia”, “Es la nueva Miss Universo, Lady Di peruana”, fueron algunos de los comentarios con más apoyo en el video de TikTok de @mr.jbc2, donde no se cansaron de elogiar a la representante peruana.

