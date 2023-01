Pese a que Rafael Fernández, tiene un trabajo fijo en las empresas de su papá, verlo laborando como conductor en el nuevo programa de Karla Tarazona, no sería nada descabellado para Samuel Suárez, quien recordó el pasado figureti del empresario de los huevos.

En el primer día del programa conducido por Karla Tarazona, el ‘Metiche’ y ahora Melissa Paredes, se especuló el ingreso de un cuarto conductor, resaltando la posibilidad de que sea Rafael Fernández, encendiendo las alarmas en la expareja de Leonard León, quien amenazó con irse del programa si su exesposo es su nuevo compañero.

Quien no vio nada fuera de lugar la idea de que sea Rafael Fernández el nuevo conductor, fue Samuel Suárez, quien además resaltó que la pareja es rara y podrían incluso arreglar sus problemas en el programa: “Yo dije, podrá ser, será posible, puede ser, yo creo que sí, no me sorprendería, no sé, es raro, esa parejita es rara, ahora se amistan EN VIVO y todo, ay la magia de la televisión, ay Dios santo”.

El conductor de ‘Instarandula’, además, se mostró interesado en conocer esta nueva faceta que podría explorar Rafael Fernández, dándole más de qué hablar a la prensa de farándula peruana: “Yo creo que sí sería recontra interesante verlo en las indirectas y el chongo y todo, qué loco sería”.

TE PUEDE INTERESAR