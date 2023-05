Tras el exitoso concierto de aniversario que dio el ‘Grupo 5′ por el aniversario de la agrupación, la orquesta se ha visto envuelta en escándalos como la jugosa indemnización que tendrá que pagarle a uno de sus ex cantantes por un despido arbitrario y ahora, Giuseppe Horna acusó a la agrupación de favorecer a su heredero.

Según una entrevista que le brindó al diario ‘El Popular’, el cantante estaría acusando a la agrupación de cumbia de hacer arreglos en cada uno de sus temas con el único objetivo de favorecer a Christian Yaipén, dejando de lado a los cantantes que no son de la familia propietaria de dicha agrupación.

“Creo que Grupo 5, de hecho, he visto sus presentaciones, y la participación de Christian destaca demasiado creo yo. Bueno, a mi parecer me hubiese gustado escuchar mucho más de Pedrito Loli, más de Luis Manuel, ganador (de la Voz Perú), me hubiera encantando escuchar que participe mucho más el animador Pepe Menis, el legendario que tiene tantos años en Grupo 5; sin embargo, pues, todo es Christian, Christian y Christian”, de esta forma es como Giuseppe acusó a la emblemática agrupación de estar cayendo en favoritismos.

