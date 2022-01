La conductora Adamari López reveló que estuvo hospitalizada tras dar positivo a COVID-19. Afortunadamente, solo se trató de una medida de prevención, pues actualmente ya se encuentra bien, aunque sigue dando positivo al virus.

“Me voy sintiendo muchísimo mejor, han pasado varios días desde que salió positiva la prueba del covid. Yo, como recuerdan, lo confundí como si fuera un catarro muy malo”, contó Adamari López.

La exesposa de Luis Fonsi explicó que se trató de una medida de prevención, ya que hace años tuvo influenza y le afectó mucho: “Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento”.

“Hoy ya estoy en casa, me siento muchísimo mejor, no tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando”, anunció Adamari López.

Sin embargo, la conductora de Telemundo continúa con la enfermedad: “Aún sigo positiva del COVID-19, según las pruebas que me hice, pero pues me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien, estuve tres días”.

Según Adamari López, su hija Alaia la contagió: “Entiendo yo que fue quien me pegó el COVID-19 a mí, entendemos o creemos que lo puede haber agarrado en algunas actividades o escolares que ella hace o extracurriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas”.

