Este miércoles 06 de abril, la conductora Adamari López decidió tatuarse sus pezones y es que durante su lucha contra el cáncer de seno, la actriz perdió los pezones debido a los tratamientos médicos que recibió.

Así que ahora, después de casi 16 años de su mastectomía, la presentadora decidió tatuarse los pezones, un día que dijo haber esperado desde hace mucho tiempo, y compartió el proceso con sus seguidores.

“Ustedes saben que hace muchos años atrás yo fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es yo creo que algo que esperaba hace mucho tiempo, que a lo mejor muchas veces no he compartido esa parte con ustedes y Raquel va a ser esa manita santa que va a hacer ese trabajo”, compartió la puertorriqueña en su cuenta de Facebook.

En un video, la interprete de ‘Amigas y Rivales’ dijo que después de haberse quitado los senos, también perdió los pezones pero una especialista se los tatuaría.

“Pero si tú eres una mujer que has pasado cáncer, que has sufrido de esta enfermedad y quieres saber que puedes seguir adelante y que puedes volver a tener esa coquetería, esa sensualidad, esa autoestima alta y que esto que me voy a hacer yo también es algo que tú te puedes hacer si así tú lo deseas y que puedes volver a vivir de la manera tan bonita y tan normal que tenías antes de haberte enfermado (…) velo y prepárate para que tú también seas parte de ese proceso”, concluyó.

