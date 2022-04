Vania Bludau, modelo peruana de 31 años, abandonó el Perú tras terminar su relación de manera definitiva con Mario Irivarren, luego de casi un año y medio de relación.

Todavía no se conocen los detalles de esta separación, pero Mario ha revelado este 7 de abril que la decisión de terminar fue tomada por ambas partes. “Fue una decisión de ambos, conversada”, ha comentado en el programa ‘América HOY’.

La modelo anunció que terminó con Mario el pasado martes 29 de marzo y, una semana después, agarró sus maletas y regresó a Estados Unidos, donde reside. Ella publicó una foto desde la ventana del avión.

“Ahora sí me voy... perdón, si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días, gracias a todos por sus mensajitos .Love you all (los amo a todos)”, se lee en el nostálgico mensaje que compartió en una historia de Instagram.

Vania Bludau deja el Perú

