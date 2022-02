¡Muy orgulloso! Adolfo Aguilar estuvo como invitado especial en el programa que conduce Milagros Leiva por su canal de Youtube, donde confesó cómo fue el proceso de aceptar su homosexualidad y poder tomar valor para contárselo a su familia.

“Ocurrió cuando yo tuve una ruptura con un chico, tenía más de 30 años. En realidad hice cosas para que esta persona me dejara, porque no quería decepcionar a mi familia. Ellos se dieron cuenta que estaba deprimido y sufrían. Ahí fue donde les dije que era homosexual y que me gustaban los chicos”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el también actor confesó que a pesar que sus padres aceptaron rápidamente sus gustos por los hombres, él siempre quiso ocultar su homosexualidad con cosas superficiales.

“Mis papás me amaron mucho. A pesar de eso mi autoestima estaba bien dañada. Todo porque no aceptaba ser homosexual, no lo quería ser, nunca lo quise ser, entonces vivía en contra de mi mismo. He sufrido mucho porque me castigaba. Se llama homofobia interna, quizás muchos lo sientan”, agregó.

“Según yo mi aceptación era que todos me acepten. Sonreía, era simpático, carismático, tenía éxito en la televisión, era famoso. Todo era para esconder esto que no quería que se sepa (...) Salir del closet es una sensación de llanto siempre, porque sueltas algo”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO