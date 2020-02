El reconocido conductor, Adolfo Aguilar, lanzó un comentario que sorprendió a más de uno. Y es que según cuenta, Ricardo Morán lo habría convocado en primer lugar como conductor de “La Máscara”, sin embargo por temas de tiempo no pudo aceptar

"Me convocaron, pero no me calzan los tiempos. Es un lindo proyecto, yo deseo que les vaya muy bien”, manifestó el animador.

Asimismo, el exconductor de “Yo Soy” aprovechó la situación para desearle lo mejor al nuevo conductor, Mathías Brivio, en esta nueva etapa en Latina.

“Tengo entendido que Mathías Brivio está en la conducción, es un gran amigo, un tipazo”, expresó.

Recordemos que cuando Adolfo Aguilar fue consultado por su salida de Latina Televisión, mencionó que deseaba más tiempo para dedicarse a su productora.

“Me gustaría hacer en televisión, algo que no me quite mucho tiempo. Creo que la televisión tiene esa maravilla que atrapa a la gente. Yo decidí irme de la televisión porque me faltaba tiempo para trabajar en mi productora, pero si aparece algo que me sume y no quite tiempo para mis rodajes, pues estoy de cabeza porque amo la televisión”, afirmó Aguilar.

