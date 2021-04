La vidente, Agatha Lys, lanzó sus predicciones de lo que pasará este domingo y quiénes pasarían a una eventual segunda vuelta en las Elecciones Generales de Perú 2021.

La popular vidente reveló que entre Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Hernando De Soto (Avanza País) estaría el próximo presidente del Perú.

Según las cartas de Agatha Lys, esta combinación acuario-géminis, los más iluminados serían Rafael López Aliaga y Hernando De Soto con la más alta posibilidad de llegar. “Siempre y cuando López Aliaga, cuide su vida”, reveló la astróloga para el diario El Popular.

Agatha Lys supera al Covid-19: “Estoy viva y sé que hoy es casi un privilegio”

Cabe recordar que Agatha Lys superó el Coronavirus tras una dura batalla. La vidente compartió un extenso post en su cuenta de Facebook donde agradeció a todos sus fans y amigos que se preocuparon por ella tras haber sido llevada a un nosocomio debido a que su salud se resquebrajó debido al Covid-19.

“Pasé por momentos difíciles debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria por neumonía, a consecuencia del COVID-19. Tuve que ser hospitalizada de emergencia, ya que de un momento a otro bajó mi saturación, necesitando oxígeno. También pude ver a personas que no resistieron y lamentablemente fallecieron. Hay un momento de la vida en que solo sabes que estás en manos de Dios y únicamente él decide si te da una nueva oportunidad. Estoy viva y sé que hoy es casi un privilegio. Tengo mucho que aprender de esta experiencia. Tengo un compromiso espiritual que cumplir para llevar luz , esperanza y fe a cada persona que me honra con su confianza desde hace 38 años y me propongo trabajar mucho más en ello”, señaló.

