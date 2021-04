Ricardo Cisneros fue captado protagonizando tremendo escándalo, este lunes 5 de abril, en los exteriores de la casa del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Y es que el pintoresco personaje habría ido a recriminarle por presuntamente haberlo difamado.

El cantante más conocido como ‘Richard Swing’, estaba en la puerta de la casa del aspirante presidencial tocando fuerte y gritando ante la atónita mirada de todos los transeúntes.

“Señor Rafael, le habla Richard Cisneros, por favor abra la puerta”, “¡Rafael! ¡Rafael!”, “Vamos a ver si me puedes decir todo en la cara”, se le escucha decir a Richard Swing bastante indignado.

Cabe indicar que Richard Swing anunció a través de sus redes sociales que ha interpuesto una querella contra Rafael López Aliaga porque “no se ha rectificado de sus agravios y difamación reiterativa en contra de mi persona, mi honor y mi dignidad”.

“Me está discriminando, me está diciendo homosexual, que hago bailes amanerados, que soy un ladrón. ¿Qué es eso si no es una difamación agravada? Yo soy una buena persona. Le he pedido al señor que no me mencione más, le he mandado una carta notarial”, sostuvo Cisneros.

