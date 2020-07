Aida Martínez denunció a través de su cuenta de Instagram a un sujeto de apellidos Santos Calderón por haberle enviado imágenes íntimas y obscenas a al numero de Whatsapp de su representante.

De esta forma, la arequipeña busca dar con la identidad del sujeto para entablar una denuncia formal. “Este acosador de apellidos Santos Calderón se ha conseguido el número de mi manager y ha mandado imagenes porno. Ha insultado a mi manager y a mí. Sé que él me sigue pero hay muchos que están ahí en redes sociales. Ayúdame a denunciarlo, quiero enviarle una carta notarial y denunciarlo para que este chico no siga acosando a más mujeres”, señaló a través de un video.

Hace unas semanas atrás, Martínez tuvo que salir a responder a todos aquellos usuarios que le preguntaban cuánto cobraba por realizar shows privados por Zoom, algo que, según afirma, no está realizando. “Chicos, están súper desinformados. No sé de dónde han sacado que yo estoy haciendo shows privados por zoom. La gente me escriben por inbox y me dicen cuánto cobro por un show. Quiero aclarar que el único show que realizó es a través de un grupo privado de Facebook. Pero antes hay que suscribirse. Y no es para una sola persona, sino para un grupo que paga por verme con Xoana González en lencería”, indicó la modelo.