¡Sacó la garras! Aída Martínez utilizó sus redes sociales para hacer público el acoso que viene recibiendo por varios usuarios. Asimismo, confesó que denunciará legalmente a aquellas personas que se atrevan a insultar a su pequeña Arielita.

“Yo por muchos años he soportado insultos, acosos, agresiones, todo tipo de violencia en las redes sociales. Y la verdad ya llegué a un punto de mi vida que no me interesa, pero cuando hablan de mi esposo, mi hija, mi familia, si choca. Ahora que soy mamá, siento cosas distintas cuando se meten con lo más sagrado que tengo”, comenzó diciendo.

“No voy a permitir que nadie venga a faltarle el respeto a mi hija, tampoco deberían hacerlo conmigo, pero es una lucha constante que vengo teniendo yo. Le dicen cosas horribles, hasta maldicen a mi hija, y yo estoy dispuesta a ir hasta el final. Si tengo que encontrar a 20 personas a la semana y denunciarlas por ese tipo de acoso, lo voy a hacer. Si tengo que parar en la comisaría, lo voy a hacer”, agregó muy indignada.

“Si yo no saco las garras por mi hija, ¿Quién lo hace? Ya estoy cansada, y si me está afectando porque es mi hija”, finalizó diciendo.

