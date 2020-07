Aída Martínez decidió hacer uso de sus redes sociales para expresar la gran preocupación que siente por su tierra natal Arequipa, ciudad que actualmente se encuentra en emergencia por el notable avance de casos por coronavirus. Y es que la modelo no dudó en desatar toda su furia contra el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, señalando que en vez de afrontar la situación, se esconde y no da la cara.

“Es lamentable la situación que están pasando los arequipeños. El gobernador de Arequipa es un asco, es un desastre, no está haciendo absolutamente nada. Parece que está escondido en una guarida y ni si quiera ha salido a darle la cara al presidente. (…) Ni si quiera estoy allá para agarrar una pancarta, pararme frente a la municipalidad y decirle: ‘Llica, lárgate de acá”, manifestó enojada en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, aclaró que su familia se encuentra bien de salud, descartando los rumores de un posible contagio por COVID-19. “Gracias a Dios mi familia está bien. Mi mamá y mis cuatro hermanos no tienen este virus, están sanos, respetando la cuarentena en Arequipa. Son falsos los rumores de que estaban infectados, cuando me contaron eso me asusté mucho porque esta enfermedad está matando a miles en el mundo”, agregó.

