La conductora del reality de competencia “Esto Es Guerra”, Jazmín Pinedo, fue entrevistada por María Pía Copello y se sinceró sobre su paso por el programa “Mujeres al Mando”.

Jazmín Pinedo contó que ahora está feliz de formar parte de “Esto Es Guerra” al punto de que llega de buen ánimo a su casa cuando retorna de América Televisión.

“Cuando tú buscas algo o quieres algo, cuando llega ese momento, es realmente un goce. La disfrutas, la vives. Llego a mi casa contenta, emocionada”, le dijo Jazmín Pinedo a María Pía Copello.

La popular “chinita” también contó lo que sus amigos le dicen ahora que conduce EEG. “Mis amigos que no trabajan en televisión, ahora me ven y me dicen: qué diferencia, es como que antes estabas aburrida”.

Otro de los motivos por el que está contenta con su nuevo trabajo es porque está con personas que ya ha laborado antes. “Además porque es con gente que conozco, con quien he trabajado. Esta Jota, Gino, me siento en familia”.

Jazmín Pinedo sorprendió hace algunos meses cuando de un día para otro apareció como la nueva conductora de “Esto Es Guerra”. Ella dejó “Mujeres al Mando” al no renovar contrato.

