Aida Martínez decidió utilizar sus redes sociales para expresar su incomodidad hacia los usuarios que vienen criticando su embarazo, pues muchos aseguran que la modelo esconde su pancita cuando posa sensualmente para sus fotos.

“Hay mucha gente que se entromete en tu vida y te dicen lo que tienes que hacer, si está bien o mal. Hay mucha polémica porque si tengo mucha panza o no tengo panza, entonces acá lo importante es que yo esté bien y que mi bebe esté bien”, manifestó.

“Acá lo último que importa es el tamaño de la barriga, lamentablemente es una idea que se tiene, porque cuando una mamá está embarazada, aprovechan en comer, tirarse al abandono, darse gustitos, no es mi caso, trato de cuidarme lo más que puedo, es mi manera y deberían respetarlo”, manifestó.

“En vez de estar diciéndome: ‘¿por qué ocultas la panzas? ¿por qué te sumes?’ No es mi culpa que no se me vea la panza, hay veces que se me nota más y otras que no. Es la manera de llevar mi embarazo”, agregó.

