¡Fuerte y claro! Aída Martínez utilizó sus redes sociales para volver a referirse a la operación de aumento de trasero que se hizo algunos años en Colombia. Y es que la modelo se animó a brindar detalles inéditos de lo que habría sido esta intervención quirúrgica.

“Yo me operé hace cinco años en Colombia, no tengo prótesis, ni aumento de ninguna silicona, aceite de avión o esas cosas. El derrier que me hice fue una lipotransferencia. Agarran toda la grasa del abdomen y la ponen en tu derrier”, comenzó diciendo a través de sus historias en Instagram.

En ese sentido, la popular ‘Characata’ mencionó que su cirujano le recomendó no ponerse toda su grasa en el ‘derrier’, ya que no se vería acorde a su cuerpo.

“Esa grasa normalmente se suele reabsorber, pero uso leggins y pantalones levanta cola para que me ayuden a formar bonito. Yo le dije al cirujano que quería que me ponga toda la grasa y él me dijo que se me iba a ver tosco porque mis piernas son delgadas, pero no me importó. No le tiene que gustar a ustedes, ni a mi familia, me tiene que gustar a mi”, agregó.

“Yo exageré con mi grasa y a mi me gusta (...) El 90% de las chicas de la tele se han hecho lipotransferencia. Todas son fingidazas, aunque hay algunas reales. Si podría, me pondría más”, expresó muy decidida.

Por otro lado, Aída Martínez también le contó a sus seguidores cuánto costaría una lipotransferencia en nuestro país. “Una operación supera los 3 mil dólares. Lipotransferencia con marcación vale entre 8 mil a 15 mil soles, si te cuesta menos, tienes que dudar”, finalizó.

