América TV reveló por fin la fecha de estreno de la esperada decimotercera temporada de “Al Fondo Hay Sitio”, que regresará a las pantallas este miércoles 18 de marzo, inmediatamente después de “Esto es Guerra”. La serie más exitosa y querida de la televisión peruana vuelve con nuevas historias, generando gran expectativa entre los televidentes.

El anuncio se realizó a través de un impactante clip promocional, estrenado el pasado viernes 6 de marzo, en el que se observa una intensa secuencia de flashbacks que revive algunos de los momentos más impactantes de la temporada 2025, reconstruyendo escenas clave mientras los rostros de varios personajes reflejan tensión, sorpresa y preocupación por acontecimientos que marcaron sus vidas.

Entre los momentos más impactantes destaca el enfrentamiento entre Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani) y Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet), cuando él le recuerda un oscuro episodio de su pasado al decirle: “Asesinaste a una persona, Francesca”, frase que revive un secreto que parecía haber quedado enterrado.

El adelanto también muestra un fuerte cruce entre Miguel Ignacio (Sergio Galliani) y Leonardo Llanos (Marco Zunino), luego de que Miguel Ignacio lo provoca diciéndole: “Te la quité… y sí, no la amo”, desatando la furiosa respuesta de Leonardo: “La vas a pagar”.

En otra escena cargada de tensión, Olinda (Nidia Bermejo) encara a Don Gilberto Collazos (Gustavo Bueno) y le exige que revele lo que sabe: “Tienes que confesar todo de una buena vez… ¿por qué sino?”, culminando así la promoción y dejando en el aire una advertencia que aumenta el suspenso.

Bajo el lema “Más juntos y revueltos”, esta nueva entrega promete emociones intensas, revelaciones del pasado, giros inesperados, romances, misterios, enfrentamientos, personajes nuevos, regresos muy esperados y, por supuesto, el inconfundible humor que ha convertido a la serie en un fenómeno televisivo que, por más de una década, ha conquistado a millones de peruanos.

Como parte de la campaña de expectativa, la casa televisora lanzó una serie de impactantes clips promocionales que ya vienen generando gran conversación entre los seguidores. Estos avances dejan abiertas varias interrogantes que prometen marcar el rumbo de la historia:

¿Qué secreto guarda Don Gilberto?

¿Qué ocurrió realmente en el pasado de Francesca?

¿Y quién fue el responsable de la muerte de Miguel Ignacio?

Pero no son las únicas preguntas que rondan esta nueva temporada. Estas promociones también adelantan historias que mantendrán a toda la familia pegada a sus pantallas:

¿Alessia Montalbán y Jimmy Gonzales tendrán por fin un final feliz?

La sorpresiva aparición de Cayetana Bogani, “La Chamaquita”, ¿llegará dispuesta a recuperar lo que considera suyo?

¿Logrará separar a Joel Gonzales de Macarena Montalbán?

¿Joel priorizará su nueva etapa como padre o volverá a caer en las redes de Cayetana?

¿Angelita y Otto se reencontrarán con Claudia Llanos?

Todas estas interrogantes y muchas más comenzarán a resolverse este 18 de marzo, en el imperdible gran estreno de “Al Fondo Hay Sitio”, temporada 2026, inmediatamente después de “Esto es Guerra”, por América. La historia que ha unido a millones de peruanos regresa más intensa, más emocionante y revuelta que nunca, lista para volver a conquistar el prime time.