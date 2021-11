La serie más exitosa de nuestro país, ‘Al Fondo Hay Sitio’ regresaría este 2022 con una nueva temporada, cinco años después de emitirse su último capítulo, así lo dio a conocer el diario El Comercio.

La ficción de América TV regresaría el próximo año con la novena temporada de la historia y contaría con la mayoría de su elenco original. Figuras como Erick Elera, Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Gustavo Bueno, entre otras, ya habrían sido convocadas para ser parte de esta nueva apuesta televisiva.

Según el mismo medio, Gigio Aranda, productor y director general de ‘De Vuelta al Barrio’ sería el encargado de traer de regreso a las pantallas la serie que cautivó al Perú por más de 8 años.

Tras dar a conocer la noticia, Adolfo Chuiman, el recordado Peter Mickey, se mostró súper emocionado, pero evitó comentar si lo han convocado o no a la teleserie, pues hasta el momento no ha firmado ningún contrato.

“No podría decir ni sí, ni no. Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, declaró en referido medio.

Por otro lado, Efraín Aguilar, productor general de “Al fondo hay sitio”, dijo desconocer que América TV esté evaluando sacar adelante una nueva entrega de la teleserie. “No sé absolutamente nada”, afirmó.

La teleserie que tiene como protagonistas a las familias Maldini y Gonzáles sería la apuesta televisiva del 2022 de América TV.

¿De qué trata ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Es una teleserie creada en el 2009 por Efraín Aguilar y transmitida por América Televisión. Su contenido trata sobre los problemas de dos familias económica y socialmente opuestas: los Gonzáles y los Maldini enfrentados en la popular Residencial de Las Lomas.

Andrés Wiese, Mónica Sánchez, Mayra Couto, Adolfo Chuiman, Tatiana Astengo, Erick Elera, entre otros fueron parte del elenco de la serie de mayor éxito en la TV peruana.

