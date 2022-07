No pierde la fe. Aldo Miyashiro no tuvo reparos en nuevamente hacer un mea culpa por el daño que le generó a su aún esposa Érika Villalobos e hijos, luego que las cámaras de Magaly Medina lo ampayaran besando apasionadamente a su exreportera Fiorella Retiz.

Y es que el conductor de “La Banda del Chino” dejó en claro que él siempre ha asumido su responsabilidad. Sin embargo, resaltó que pese a su tristeza, él tiene que volver a trabajar para poder mantener a sus hijos.

“Bueno, tenía que trabajar. Cuando empezó todo este rollo tenía la obra ‘Parásitos’, que yo dirigía, y esta obra ‘Los Vecinos de Arriba’ donde tenía que actuar, y el alma no me daba, estaba mal porque lastimé a gente que yo quiero, pero dije: ¿qué hago? ¿no trabajo? No puedo, no puedo”, comenzó diciendo.

En ese sentido, al ser consultado por una posible reconciliación con Érika Villalobos, el popular ‘Chino’ no descartó la posibilidad. Incluso, hasta elogió a la reconocida actriz.

“Érika y yo tenemos desde hace tiempo una relación de padres, y después de ese tiempo hemos estado velando por nuestros hijos. Érika es una mujer maravillosa, y como te digo, tenemos cosas en común, tenemos: primero, nuestros hijos, de ahí tenemos varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos (qué pueda pasar)…”, agregó.

“Ahora lo que nos importa es que nuestros hijos sean los más protegidos a partir de lo que hagamos nosotros, y que todas nuestras acciones sean a favor de nuestros hijos. Eso es lo que hemos decidido y por lo que vamos a pelear, después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mí”, finalizó diciendo a Infobae.

