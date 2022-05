Regresó y en viernes 13, el popular ‘chino’, retornó a su programa luego de haber estado alejado por el escándalo del ampay donde se le ve siendo infiel con su reportera Fiorella Retiz, pero este retorno habría sido planeado y aprovechando que Magaly no podía opinar al siguiente día.

Samu comenzó mencionando que sus seguidores piden que retorne Melissa Paredes y Óscar del Portal a la televisión, ya que Aldo fue perdonado: “Ayer si hubieran visto la cantidad de comentarios que he tenido en el privado de la noche, gente gritándome ‘que le den la chamba a Melissa también’. Porque ‘Óscar del Portal todavía no regresa, si ya regresó Miyashiro’. Tantas cosas, ya sabíamos que iba a regresar, por algo se llama ‘La Banda del Chino’ y el Chino no estaba”.

Según Samuel Suárez, el retorno de Aldo a su programa, habría sido planeado, ya que no tendría réplica al siguiente día por Magaly Medina: “Obviamente, su regreso bastante planeado, creo yo, y oportuno. ‘Hay que casualidad no, justo regresa viernes en la noche, cuando Magaly no va a estar sábado ni domingo, ja,ja,ja. Recién para que Magaly pueda despotricar con ganas vamos a tener que esperar hasta el lunes. Muy oportuno”.

