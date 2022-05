Rompió su silencio. Fiorella Retiz reapareció en televisión nacional tras haber protagonizado el escandaloso ampay con Aldo Miyashiro; hecho que trajo abajo el matrimonio del conductor con la actriz Érika Villalobos.

El programa “Amor y Fuego” buscó la forma de entrevistarla personalmente, sin embargo, al ser abordada por las cámaras, la exreportera solo atinó a guardar silencio.

No obstante, un detalle que llamó bastante la atención fue que Fiorella se mostró bastante “demacrada, ojerosa, cabizbaja y agachaba la cabeza como sinónimo de vergüenza”, según relata el programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

“La verdad ahorita yo no voy a hablar, estoy en una especie de tratamiento. Cuando termine todo esto que estoy pasando, quizá si me pueda sentar para contar cómo fueron las cosas. Quizá más adelante lo haga y me comunicaré con ustedes o los que quieran escucharme”, dijo Retiz mediante una llamada telefónica.

Por otra parte y al ser consultada sobre si reafirmaba sus disculpas a Érika Villalobos por dicho ampay, la modelo señaló que ella también se ha visto bastante afectada, ya que tiene un menor hijo.

“Siempre la mujer es la que sale más afectada (...) Yo ya pedí disculpas en mis redes sociales y eso es lo único que voy a decir ahora”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO