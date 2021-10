El conductor de “La Banda del Chino”, Aldo Miyashiro, se pronunció sobre un posible encuentro entre las dos figuras más importante de la televisión, Gisela Valcárcel y Magaly Medina en la Teletón.

El esposo de Erika Villalobos espera que la conductora de “Reinas del Show” y la presentadora de “Magaly TV, La Firme” puedan olvidarse de sus diferencias y se puedan juntar para la campaña benéfica.

“Siempre que he estado en la ‘Teletón’ nos hemos juntado con diferentes anclas y personas con quien compites en el horario, así que no debe existir ningún tipo de rivalidad. Todos los canales se unen, es más, es un momento para reflexionar sobre esas y decir: ‘Vamos, nos unimos para ayudar’”, indicó.

“Todos sumamos desde su pequeño espacio… el número será mayor. En mi caso, me ha tocado reencontrarme con gente que he trabajado en otros canales y he hecho horas de ‘Teletón’ con gente que competía directamente en el horario, así que en ese momento me olvidó. No es el programa de televisión lo que importa, sino las metas, que es juntar lo más que se pueda para los niños”, añadió.

Vale indicar que la “Teletón”, que busca recaudar fondos para los niños de San Juan de Dios se realizará el próximo 6 de noviembre.

