¡Fuerte y claro! Aldo Miyashiro se presentó este último miércoles en “La Banda del Chino” para disculparse EN VIVO con su aún esposa Erika Villalobos, luego de ser ampayado besando a su exreportera, Fiorella Retiz, durante una reunión en la casa de Óscar Del Portal.

En su descargo, se pudo escuchar que el conductor, al borde del llanto, pedía disculpas por lo ocurrido, especialmente a su pareja y a su familia en general. “Quiero pedirle perdón a mi familia por hacerlos pasar esta humillación, esta vergüenza, nadie se lo merece. Quiero trabajar para resarcir este daño, este dolor que nunca pensé que podía hacer”, comenzó diciendo.

En ese sentido, el presentador de América TV pidió encarecidamente que los usuarios dejen de acosar e insultar a su familia, pues todo el “odio” debería caer enteramente sobre él.

“A los que me están insultando y degradando, les pido que todo sea contra mí. Que no involucren a las demás partes, no involucren a mi familia. Saquen su rabia conmigo porque fui yo quien lo hice. No hagan nada contra mi familia, porque ahí mi situación va a cambiar. Ellos no tienen la culpa de nada, toda la culpa la tengo yo y la asumo con dolor y vergüenza. Yo soy el blanco para ustedes”, manifestó Miyashiro.

Por otro lado, Aldo también decidió pedir disculpas a su amigo Óscar del Portal, por no haber respetado su casa y haber cometido estos actos bochornosos.

