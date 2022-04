Apechugó no más. Aldo Miyashiro se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber sido protagonista de un ampay junto a su exreportera, Fiorella Retiz, con quien fue captado besándose apasionadamente en una reunión, pese a que aún se encuentra casado con Érika Villalobos.

Y es que el conductor utilizó unos minutos de su programa para pronunciarse sobre este bochornoso hecho, y no solo pidió perdón a la actriz por el dolor causado, sino que exculpó a Óscar del Portal de serle infiel a su pareja con Fiorella Méndez.

En ese sentido, el popular ‘Chino’ confesó que lo mejor para él en este momento es ausentarse unos días de su programa. Sin embargo, también aprovechó para enviarle un mensaje a los directivos de América TV.

“Ya he asumido la reacción social, que ha sido furibunda y con toda razón, estoy asumiendo la situación dura que tengo que vivir con mi familia, y si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieren poner”, expresó Miyashiro.

