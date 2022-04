Los usuarios en redes sociales exigen que el periodista Óscar del Portal dé la cara y expliqué por qué la asistente de producción Fiorella Méndez pasó la noche en su departamento de Surco, aprovechando la ausencia de su esposa Vanessa Químper.

Como se sabe, el comentarista deportivo había celebrado 10 años de matrimonio con la madre de sus hijos y tenía planeado reencontrarse con ella en Punta Cana (República Dominicana) para renovar sus votos.

Ante el silencio de la figura de América TV, los usuarios en TikTok han hecho viral un video de él durante en la previa al partido del Uruguay - Perú, el pasado 24 de marzo, por las Eliminatorias Qatar 2022.

Óscar del Portal apareció con el rostro desencajado, por lo que los conductores de DirectTV le preguntaron por qué estaba serio.

“Mi cara está más seria porque antes de entrar al aire mi esposa me llamó y me dijo que por qué no había llevado el aro (de matrimonio)... ya se imaginarán la pelea que tuve... pero bueno”, confesó.

“Disculpa que esté un poco serio, pero ya me estoy relajando, ya le expliqué (a mi esposa) que a veces uno se olvida (del anillo), tampoco traje el reloj y ella me dijo que por qué sí lleve la pulserita”, comentó aquella vez.

Óscar del Portal en Direct TV

