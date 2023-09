Aldo Miyashiro sobre darse una oportunidad en el amor: “No tengo ninguna expectativa”

Aldo Miyashiro, quien está en boca de todos tras su participación en la novela ‘Perdóname’, no dudó en hablar sobre las crítica debido a la producción donde compartirá roles con Érika Villalobos.

El conductor de TV confiesa que está consciente de las críticas, sin embargo, no afectaría su desempeño actoral.

“ Sabíamos que nos iban a criticar, pero mi trabajo no depende de lo que digan los demás. Tres o cuatro veces antes de comenzar le dije (a Érika) que iba a ser duro ”, aseguró el actor a América TV.

Sobre su futuro sentimental, Miyashiro fue consultado si deseaba darse una nueva oportunidad en el amor tras su separación con la actriz.

“ No, no tengo ninguna expectativa sobre eso. Yo le deseo la felicidad del mundo a Érika en este momento, se merece toda la felicidad. El amor no se busca, el amor aparece y si aparece, bienvenido sea ”, sostuvo.

Te puede interesar