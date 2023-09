Aldo Miyashiro se sinceró en la entrevista con la ‘Chola Chabuca’ que su matrimonio con Érika Villalobos fracasó y solo le importa que ella sea feliz. Por su lado, la actriz dice que no tiene odio en su corazón para el conductor de TV y ahora que están separados, se llevan mejor.

“Decidí dedicarme a trabajar porque las cosas pasan, los problemas están ahí y nos van a pasar a todos. Uno elige o me caigo o me levanto. Entonces hay que trabajar, hacer las cosas que nos mantienen ocupados porque también eso te levanta, te saca y te anima, y finalmente fue un año hermoso”, expresó Miyashiro.

Posteriormente, Érika aseguró que no le guarda rencor al ‘Chino’ y se lleva bien con él.

“(Con Aldo) nos llevamos muy bien y es muy bonito que dos personas, que en este momento no tienen una relación sentimental, amorosa, se lleven bien. Las personas siempre debemos tratar de tener paz en nuestro corazón y creo que hoy nos llevamos mejor. Lo que está ocurriendo es que mucha gente quiere que yo odie (a Aldo). Yo no voy a odiar porque no quiero, mi corazón no tiene cabida para el odio. Me molesta mucho que a la gente no le afecte decir cosas tan duras, no sé por qué alguien quisiera hacer que otra persona se sienta mal, no lo entiendo y lo otro es que alguien hable sin saber nada, nadie conoce mi vida real, solo yo ”, indicó Villalobos.

