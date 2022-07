La empresaria Ale Venturo expresó todo su apoyo a su novio Rodrigo Cuba, quien atraviesa duros momentos por la investigación que le abrió el Ministerio Público por presunto abuso sexual contra su hija.

Como sabe, todo salió a la luz luego de un audio de Melissa Paredes donde lo amenazaba con denunciarlo tras escuchar un relato que le contó su pequeña de 4 años de edad.

Aunque el ‘Gato’ Cuba no se ha pronunciado, y solo sus abogados han negado las imputaciones, su novia le ha brindado todo su respaldo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Te amo mi amor, pronto volveremos a reír sin parar de nuevo, en las buenas y en las malas siempre”, escribió la joven, quien cree al 100% en la inocencia de su novio.

Melissa Paredes asegura que Rodrigo Cuba no quiso ver polémico video de su hija

Melissa Paredes reveló cómo confrontó a su exesposo tras la delicada acusación de su pequeña. Según se le oye decir, el ‘Gato’ se habría negado a ver el polémico video donde su hija narra un supuesto abuso.

“Cuando vino a recoger el otro día a su hija, también le dije: ‘mira el video’ y se lo puse y me sacó la mano y me dijo: ‘no Melissa, yo no necesito ver nada’”, señaló la exconductora de “América Hoy”.