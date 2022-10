Ale Venturo estaría a la expectativa del supuesto ampay de su novio Rodrigo Cuba , quien - según el programa ‘Amor y Fuelgo - fue captado en situaciones comprometedoras con una jovencita tras un partido del club Sport Boys en Piura.

Hasta el momento, el ‘Gato’ Cuba no ha desmentido la información y tampoco ha lanzado un comunicado desligándose del ampay. En tanto, los usuarios en redes sociales inundan de comentarios su cuenta oficial de Instagram, exigiendo explicaciones.

¿Qué pasó con Ale Venturo? Mientras tantos, la empresaria Alexandra Venturo se mostró acompañada de una de sus mejores amigas, Valery Revello, quien apenas regresó al Perú fue a visitarla.

“Y directo a ver a mi shanshis ”, escribió la exesposa de Sergio Peña en una foto publicada en Instagram. La chef compartió la emotiva imagen y agregó: “gemelitas de baby cole”.

Valery Revelo y Ale Venturo tras ampay de Rodrigo Cuba

“Si fuese inocente ya hubiera salido a decir ‘ese no soy yo’”

El periodista de espectáculos Samuel Suárez opinó sobre la supuesta infidelidad de Rodrigo Cuba.

“Si tuviera la inocencia por delante hace rato hubiera salido a decir ‘ese no soy yo’, ‘no me he revolcado con nadie’, ‘no he estado en situaciones comprometedoras’. Pero no está ‘pasando eso” , opinó ‘Samu’.

