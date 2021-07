¡Furiosa! Así se mostró Alejandra Baigorria en sus redes sociales luego que un usuario le pidiera que se quede en EE.UU y no regrese al Perú.

Como se recuerda, la “gringa de Gamarra” viajó a Estados Unidos junto a su novio Said Palao y aprovecharon para vacunarse contra el COVID-19.

Lo cierto es que Alejandra Baigorria enrumbó a Miami, Florida para disfrutar unos días de relax y celebrar las Fiestas Patrias en “tierras gringas”. Sin embargo, muchos usuarios le preguntaron si se va a quedar en Estados Unidos tras la juramentación de Pedro Castillo.

Foto: (Instagram/@alejandrabaigorria)

“¿Cuándo te vas del país?”, fue la pregunta de un internauta en Instagram. Por lo que la integrante de “EGG” no se quedo callada y expresó lo siguiente: “Nunca dije que me iría y no me iré, porque ¿Algún problema?”.

Vale mencionar que Alejandra Baigorria se puso a vacuna Johnson & Johnson y contó que antes no quería ser inoculada por miedo, pero hoy más miedo le da lo mortal que puede ser el COVID-19.

