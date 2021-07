¿Acertará esta vez? El vidente más joven de Latinoamérica, Mossul, aseguró que el presidente electo Pedro Castillo, quién asume la presidencia este 28 de julio, no culminará su gobierno.

Como se recuerda, un par de meses atrás, el vidente había asegurado que Keiko Fujimori sería la ganadora de las Elecciones Presidenciales 2021 .

Durante un avance del programa ‘Amor y Fuego’, se ve al brujito revelando lo que sucederá con el país en estos próximos cinco años, a raíz de la asunción de mando de Castillo Terrones.

“No culmina el gobierno, no culmina nada desde que se le da el cargo”, aseguro para las cámaras de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Vale mencionar que Mossul recibió miles de críticas tras sus últimos fallidos vaticinios, el joven vidente utilizó su cuenta de Instagram para defenderse y expresó lo siguiente:

“Profeta no soy, no estoy en la Biblia, no soy perfecto, tengo errores, todos cometemos errores en esta vida”.

