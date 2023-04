Alejandra Baigorria se encuentra actualmente pasando Semana Santa junto a Said Palao en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos. Sin embargo, no esperó vivir un momento de terror al presenciar de cerca un robo en una exclusiva tienda en la zona industrial de Commerce.

En ese sentido, la popular ‘Rubia de Gamarra’ comentó que llegó Citadel Outlets, un centro comercial que se especializa en tiendas de todo tipo de marcas, con precios bastante más rebajados que un mall regular.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la exchica reality se vio bastante cuando un ratero ingresó a la lujosa tienda de la marca de carteras, Michael Kors. “Justo me separé de Said un ratito y le dije que iba a entrar a la tienda, mientras que él entraba a otra, pero justo me llamó y me dijo: ‘Amor, para que me guardes la billetera’... Gracias a Dios, él estuvo conmigo”, comenzó diciendo mediante sus historias.

Asimismo, Alejandra señaló que precisó el momento en que un sujeto sin escrúpulos entró al local y se llevó todos los productos. “De la nada, a mi lado ha pasado golpeándome un tipo que sale corriendo. Se cogió como ocho a diez carteras en la mano y sale corriendo por la puerta. Se subió a su carro y se fue. Nunca viví algo así ni siquiera en Perú. Estoy en shock”, agregó.

