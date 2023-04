El cantante Ezio Oliva experimentó, el pasado 4 de abril de 2023, una emergencia médica. El esposo de Karen Schwarz tuvo que ser llevado de urgencia a la clínica por un problema de salud que él no ha detallado.

“(Fue) un susto muy grande que me tomó por sorpresa a los pocos minutos de terminar de desayunar... pero en realidad no hago este post para contarles lo que me pasó ya que soy consciente que no soy el único pasando por urgencias el día de hoy, hay miles de peruanos en peores situaciones”, comentó en su cuenta de Instagram.

El cantante de pop reveló que fue auxiliado por miembros del Cuerpo General de Bomberos, quienes lo trasladaron en ambulancia:

“Quiero resaltar la gran labor de nuestros Bomberos, quienes dan su tiempo por la única recompensa de ayudar . Mi respeto y absoluto agradecimiento por haberme estabilizado y llevado a la clínica lo más pronto posible como también muy agradecido con los doctores y enfermeras en la clínica”.





Critican a Ezio Oliva por recibir ayuda inmediata

Aunque muchos fans se mostraron preocupados por la salud de Ezio Oliva, otros usuarios cuestionaron que los Bomberos hayan ayudado tan rápido al cantante. Algunos consideraron que solo lo auxiliaron porque se trata de una persona famosa en Perú:

“Porque eres persona pública, ayer en Piura por lluvias una ambulancia con una persona que estaba siendo evacuada de Tumbes a Piura, se quedó estancada en toda una vía, llamamos a la Policía, a bomberos e incluso al mismo EsSsalud y nunca hubo respuesta”.

“Exacto. Los bomberos actuaron así de rápido porque era Ezio Oliva”.

“Te ayudan porque eres persona pública . Hay quienes están horas y días y nada...”

“La otra vez llamamos a los bomberos por una emergencia de una descompensación de una persona de 96 años la cual estaba privada y nos dijeron que los bomberos son para apagar incendios”.

“Quién ayuda a nuestros héroes sin capa”.

“¡Tal cual! Es muy distinto que tengan el privilegio de ser atendidos en clínica a ser atendidos por el sistema de Essalud”.

