La empresaria Alejandra Baigorria fue duramente criticada tras pedir públicamente hijos y matrimonio a Said Palao. Sin embargo, ella no se quedó callada y aseguró que todo se trató de una broma.

“Yo lo tomo a chiste, hay siempre gente en los comentarios ‘ay, que por qué lo presionas’. Saben que ya lo tenemos claro, Said y yo tenemos planes a futuro, lo tenemos clarísimo y nosotros nos bromeamos así porque justamente son bromas, son cosas del momento, nos hemos reído todos”, dijo Alejandra Baigorria a América Espectáculos.

Según la ‘rubia de Gamarra’, tiene planes a futuro con su pareja, quien está bien advertido que Alejandra desea tener hijos y casarse en un futuro cercano.

“Me encanta poder tener esa confianza con él. Él sabe y todo el mundo sabe que yo quiero ser mamá y me quiero casar en algún momento, él también lo ha dicho y creo que es algo normal. No nos pongamos como ‘ay, qué horror’”, comentó.

Para demostrarlo, Alejandra Baigorria aseguró que Said Palao es el más cariñoso en la relación: “Él es más cariñoso que yo, solamente que él es como entre nosotros. Y me gusta porque así me deja ser en el canal, no estamos pegados todo el tiempo, llegamos a la casa parece koala y hace esas sorpresas que nadie, ni yo me esperaba”.

“Me gusta porque hace las cosas que a él le nacen cuando a él le nacen. Cada uno tiene sus tiempos y creo que está demostrando bastante con eso”, concluyó.

Fuente: América TV

