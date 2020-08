Alejandra Baigorria se defendió tras ser criticada por protagonizar un ampay con su compañero de “Esto es guerra”, Said Palao.

En declaraciones para “Estás en todas”, la empresaria afirmó que su “romance” con Said no es un pecado:

“Las imágenes lo dicen todo, simplemente no estamos cometiendo ningún pecado (...) la gente no entiende que ser personaje público no significa ser un extraterrestre, somos seres humanos como cualquiera, que lamentablemente invaden nuestra privacidad totalmente y eso nos juega en contra”, señaló.

Asimismo, Alejandra Baigorria dejó abierta la posibilidad de tener una relación seria con el chico reality: ”De repente funciona, de repente no (...) no hay nada que explicar, somos amigos, estamos conociéndonos”.

“Así son las cosas en la vida, se dan sin planearse, se dan sin pensarlo (...) son cosas que fluyeron en su momento”, comentó.

Además, la “gringa de Gamarra” explicó que vive el “día a día”: “yo no sé mañana qué va a pasar”, sentenció.

Said responde

Por su parte, el hermano de Austin Palao aseguró que no le están haciendo daño a nadie: ”Como te digo, nos estamos conociendo, es obviamente que nos gustamos. Es lo que está pasando, no me gusta entrar en detalles pero es más o menos lo que se vio en las imágenes. La estamos pasando bien, somos dos personas solteras que no le estamos haciendo daño a nadie”.

“Si estuviéramos haciendo algo malo, tal vez estaríamos preocupados. De hecho sí que te graben en esa situación tampoco es bonito”, agregó.

