Alejandra Baigorria se pronunció respecto a los rumores que señalan que estaría separada de Said Palao. La chica reality dijo estar cansada de que la acusen de ser ‘la mala’, ‘la que los ahuyenta’ y ‘la que quiere tener hijos’.

“Ya estoy acostumbrada a que sea yo siempre la mala, la que los ahuyenta, la que quiere hijos, ya me ponen el sello y nada que ver. Yo quisiera saber de dónde sacan ese argumento. Somos personajes públicos y si en algún momento decidimos terminar la relación, lo anunciaremos con un comunicado porque somos personas públicas”, dijo la rubia a las cámaras de “América Espectáculos”.

Baigorria descartó estar distanciada de Palao y explicó que si no estuvieron juntos el fin de semana fue porque ella debía solucionar unos problemas personales en su casa. “Yo puedo haber tenido un problema personal que no tiene nada que ver con él y he tenido que estar en mi casa haciendo mis cosas y, obviamente, cada uno tiene que tener sus espacios. Simplemente hemos tenido su espacio cada uno como cualquiera”, añadió la chica reality.

En otro momento, la integrante de “Esto es Guerra” se refirió a sus deseos de convertirse en madre. Baigorria sostuvo que es un tema que ya está conversado con su pareja.

“Él es papá, por ese lado tiene un poco más de madurez que yo porque yo no soy mamá. Yo le dije que tengo un anhelo, que ya debes haber escuchado, y en ese momento me dijo ‘yo no le corro a nada de eso, ni al matrimonio ni al tema de los hijos, ya en su momento se verá’ y sí, en su momento se verá”, finalizó la empresaria.

