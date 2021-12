La empresaria Alejandra Baigorria y su pareja, el chico reality Said Palao, se encuentran de vacaciones en Miami, Estados Unidos, donde recibirán el Año Nuevo 2022.

Durante estos días, la ‘gringa de Gamarra’ no ha dejado de dar detalles de su viaje por Miami. Incluso ha compartido cómo han sido sus entrenamientos después de la complicada situación que atravesó.

Y es que tras la operación que le realizaron en la pierna en el mes de octubre, Alejandra Baigorria continúa esforzándose para recuperar completamente el movimiento; sin embargo, todavía siente mucho dolor.

“Segundo día de poder hacer algo de deporte!! No puedo correr, caminar me duele, camino mal, no tengo rango de movimiento, me frustro horrible... hay momentos que siento que nunca volveré a tener mi pie igual!!”, contó Alejandra Baigorria en su cuenta de Instagram.

Pese a que todavía no puede caminar con normalidad y siente dolor, la empresaria reveló que está esforzándose mucho porque sabe que hay personas que tienen problemas peores y aún así salen adelante.

“Pero le pongo ganas y nada, a darle duro!! Peores cosas pasan en la vida y la gente sigue, así que yo también lo haré!!! Vamos bellos, todos tenemos problemas pero afrontarlos y seguir es lo que hará que todo sea más fácil”, se lee en la publicación de Alejandra Baigorria.

Foto: Instagram Alejandra Baigorria

