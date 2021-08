La modelo Alejandra Baigorria hizo su descargo en su cuenta de Instagram sobre el precio del combustible.

La participante de “Esto es guerra” contó que se encontraba en una gasolinera y quedó sorprendida con el precio de la gasolina:

“Increíble la gasolina que en Lurín es más barata!! Los precios están así altísimos 15.35 soles el galón de la 90!!! Cuando antes hace unos meses estaba 10 soles y pico”, escribió.

La ‘rubia de Gamarra’ expresó su preocupación: “Eso significa el alza de todo en precios... medios de transporte, Aumento en los pasajes en los delivery!!! Y ahora con el dólar tan alto, Dios mío el país se encarecerá”, señaló Alejandra Baigorria.

Recientemente, Alejandra Baigorria puso en su sitio a sus detractores, quienes le pidieron que se vaya del país tras la proclamación de Pedro Castillo como presidente:

“claro que NO (me iré del país)!! yo nunca dije eso y me gustaría que la gente llena de odio saqué las imágenes o lo que sea dónde “SUPUESTAMENTE " yo dije eso”, respondió.

