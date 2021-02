Alejandra Baigorria no pudo evitar ser consultada sobre la nueva “amistad” que estaría naciendo entre su ex prometido, Arturo Caballero, y la nueva integrante de “Esto es Guerra”, Yahaira Plasencia.

En conversación con América Espectáculos, la empresaria aseguró que prefiere no opinar al respecto, pues está centrada mucho en su romance con Said Palao y sus proyectos personales.

“Es que a mi no me tiene que parecer, le tiene que parecer a ellos dos. La verdad yo soy una persona que cuando superas algo en la vida, ya no me importa, entonces el problema es cuando te sigue importando”, comenzó diciendo.

“No me interesa, estoy feliz, viviendo mi momento. El problema es cuando una queda resentida porque todavía siente algo por la otra persona, cuando no sientes nada, no hay ningún problema”, agregó.

