Magaly Medina no tuvo piedad alguna y comentó sobre el inesperado viaje a Miami que habría realizado Silvia Cornejo junto a su ex pareja, Jean Paul Gabuteau, con quien ha protagonizado varios escándalos por infidelidad.

“Hemos descubierto que ella partió a Miami el 30. Oh, casualidad que ambos viajaran el mismo día, de repente lejos de las cámaras chinchosas, de pronto si siguen... Porque si maneja la camioneta, sigue viviendo en el departamento que ambos compartían, entonces su relación debe ser por lo menos saludable”, comenzó diciendo sarcásticamente la conductora.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ calificó a la modelo como “la más tóxica del medio” y cuestionó que siempre quiera volver con el padre de su pequeño hijo pese a los ampays.

“Silvia ha sido la más tóxica de la farándula. Ella solita se ganó el premio a la más tóxica y a la con menos dignidad de la farándula, porque tantos chongos públicos, humillaciones que le hizo su pareja y ella siempre volvía con él, con la mejor de sus sonrisas. Ella nos avergonzó a las mujeres que tanto luchamos por empoderarnos. Mal ejemplo para todo”, expresó.

“Ellos dos se encuentran en Miami, estarán arreglando sus problemas... No lo sabemos pero tratándose de Silvia Cornejo, que ha sido bastante dubitativa con tomar una decisión firma y radical sobre su relación, todo puede esperarse. Algo hay que la ata a esta pareja suya que por más cachos, humillaciones, que una mujer que tiene dignidad no puede permitir, no en el siglo que vivimos”, agregó.

