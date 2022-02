¡Sin pelos en la lengua! Alejandra Baigorria no se calló nada y se refirió a las últimas declaraciones que tuvo su expareja, Guty Carrera, quien fue presentado como el nuevo jale de “Esto es Guerra”, sin embargo, también anunció que tendría que dejar el reality debido a que tendría compromisos internacionales.

Como se sabe, el popular ‘Potro’ dejó en shock a muchos al dar su mensaje de despedida, en el que festejó que la denuncia de violencia que realizó la ‘Rubia de Gamarra’ en su contra fue archivada.

Sin embargo, la exchica reality multiplicó por cero a Guty, asegurando que para ella “no existe”, pero si hizo notar su incomodidad con la resolución de su denuncia, por ello, afirmó que lo importante para ella es lo que opina la gente.

“Hay otras personas que tienen que ser la sombra de alguien para triunfar. Yo no necesito nada de eso. Las mujeres somos fuertes y sabemos cómo salir adelante. Yo estoy contenta y feliz y eso se nota. Me quedo con la justicia de la gente, lo que la gente opina y ve, porque sé que hay muchas mujeres que sufren de muchas cosas y la justicia no llega”, expresó.

“Se que hay personas que han ido al programa a tocar la puerta para estar dos días gratis para figuretear y otras que han sido llamadas por su esfuerzo. La gente sabe diferenciar eso, gracias a Dios yo no necesito nada de eso”, agregó Alejandra para El Popular.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO