Durante el programa “Esto es guerra” emitido el jueves 5 de agosto, Rosángela Espinoza estuvo en el ojo de la tormenta por faltar por tres días al reality.

Una de las que más insistió en que Rosángela Espinoza sea suspendida fue Alejandra Baigorria, quien hasta renunció en vivo al programa tras discutir contra sus compañeros.

Tras el programa, Alejandra Baigorria no ha hecho un pronunciamiento específico sobre su renuncia, pero sí lanzó varias indirectas en Instagram.

“Prefiero caer mal por sincera que bien por hipócrita”, se lee en una de las fotos publicadas por Alejandra Baigorria.

Foto: Instagram Alejandra Baigorria

La ‘rubia de Gamarra’ también lanzó un mensaje contra sus compañeros: “No le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza”.

Durante el programa, entre lágrimas, Alejandra Baigorria renunció: “Yo veo a todos riéndose, veo a todos burlándose de todo. Yo sí tomo en serio esto y les juro yo renuncio, me voy del programa, a mí nadie nadie se va a burlar de mí ni dejarme como la mala, acá acabó mi contrato y lo mismo y no me importa, ¡renuncio!”,

Foto: Instagram Alejandra Baigorria

