La modelo Rosángela Espinoza protagonizó un tenso momento durante la transmisión de “Esto es guerra” del 5 de agosto.

Y es que ‘El Tribunal’ pidió a los participantes del reality que voten por la permanencia de la ‘chica selfie’. Una de las que pidió que Rosángela Espinoza sea suspendida fue Alejandra Baigorria.

La ‘rubia de Gamarra’ insistió varias veces en que Rosángela Espinoza tenía que salir del programa y se enfrentó a sus compañeros. Finalmente rompió en llanto y renunció a “Esto es guerra”.

“Yo veo a todos riéndose, veo a todos burlándose de todo. Yo sí tomo en serio esto y les juro yo renuncio, me voy del programa, a mí nadie nadie se va a burlar de mí ni dejarme como la mala, acá acabó mi contrato y lo mismo y no me importa, ¡renuncio!”, dijo Alejandra Baigorria entre lágrimas.

Por su parte, ‘El Tribunal’ lanzó una advertencia: “Usted sabrá lo que tiene que hacer, señorita Alejandra. Aquí los contratos se cumplen”.

Fuente: América Televisión

